Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Ulaş İlçe Emniyet Amirliği tarafından Merkez Cami'sinde okutulan mevlite polisler ve vatandaşlar katıldı. Programın sonunda vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.

Mevlit programına Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
Merkez, Sivas, Polis, Güncel
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