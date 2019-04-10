Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
1 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
'ın Ulaş
ilçesinde, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.
Ulaş İlçe Emniyet Amirliği tarafından Merkez
Cami'sinde okutulan mevlite polisler ve vatandaşlar katıldı. Programın sonunda vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.
Mevlit programına Ulaş Belediye Başkanı Turan
İlbey, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Jandarma
Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih
Demirbaş, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
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