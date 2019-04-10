Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

15 dakika önce

Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk olarak Zara Merkez Camisinde şehitler için mevlit okutuldu. Daha sonra Zara Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programda konuşan Zara Emniyet Müdürü Adem Erdurucan, "Adaletin ilk kapısı olan polis merkezlerimiz ile diğer tüm birimlerimiz, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaç, istek, görüş ve önerilerine her zaman açıktır." dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:00 Kaynak: AA
Sivas, Polis, Güncel
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