Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
15 dakika önce
Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:00 Kaynak: AA
'ın Zara ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
İlk olarak Zara Merkez
Camisinde şehitler için mevlit okutuldu. Daha sonra Zara Hükümet
Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk
Anıtı'na çelenk sunuldu.
Programda konuşan Zara Emniyet Müdürü Adem Erdurucan, "Adaletin ilk kapısı olan polis merkezlerimiz ile diğer tüm birimlerimiz, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaç, istek, görüş ve önerilerine her zaman açıktır." dedi.
Konuşmanın ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi.
Programa Kaymakam Mehmet Sayın
, Belediye Başkanı Fatih Çelik
, kurum amirleri, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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