Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
1 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:28 Kaynak: AA
'ın Şarkışla
ilçesinde, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu. Muhsin Yazıcıoğlu
Cami ve Külliyesinde okutulan mevlite, Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ
, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Polis tarafından vatandaşlara gül suyu, çikolata ve lokma tatlısı dağıtıldı.
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