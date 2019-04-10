Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesinde okutulan mevlite, Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Polis tarafından vatandaşlara gül suyu, çikolata ve lokma tatlısı dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:28 Kaynak: AA
Şarkışla, Sivas, Polis, Güncel
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