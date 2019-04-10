Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Ilgın'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Ilgın'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü törenlerle kutlandı.



10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.





Fahrettin Altay Paşa Parkı'nda düzenlenen törende Ilgın İlçe Emniyet Müdürü Kemal Gürcan Atasoy tören mangasını selamladıktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Emniyet Müdürü Atasoy, tüm polislerin "Polis Haftası"nı tebrik etti.





Günün anlam ve önemine belirten konuşmayı Komiser Yardımcısı Alper Kazım Tunç yaptı.



Şanla, şerefle yazılmış 174 yıllık tarihi ile Polis Teşkilatının Türkiye sınırları içinde değil, dünyada da hak ettiği yeri aldığını kaydeden Tunç, konuşmasında şunları kaydetti:



"Polisin şüphesiz ki en büyük destekçisi halktır. Ilgın polisi olarak halkımız ile birlikte adli, idari, mülki, siyasi ve askeri sivil toplum kuruluşları ile basınımızın her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Halkın can ve mal güvenliğini koruma altına almak için cansiperane çalışan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Devletimizin bekası Milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, emekli ve gazilerimize de sağlık, mutluluk diliyorum."



Programda başarılı olan polis ekiplerine takdirnameleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



Kutlamalara, Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Müftü Abdurrahim Kocagöl, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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