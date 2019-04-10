Sakarya
'da Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü, törenle kutlandı. Demokrasi Meydanı
'nda gerçekleştirilen törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Kaya, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümünü kutlamaktan dolayı mutlu ve onurlu olduğunu ifade etti.
Teşkilatın, insan odaklı temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, demokrasi kültürünü ön planda tutan bir anlayışla kurulduğunu anımsatan Kaya, polisin Türkiye
Cumhuriyetine, şehitlerine ve halkına yakışır bir şekilde kendini geliştirmekte olduğunu, halka huzur ve güven kaynağı olmayı başardığını kaydetti.
Bayrağın özgürce dalgalanması, vatanın ve milletin bölünmezliğiyle devletin bekası için verilen şehitlere 15 Temmuz hain darbe girişiminde 62 canın daha eklendiğini vurgulayan Kaya, "Onlardan devraldığımız nöbeti aynı azim ve kararlılıkla devam ettireceğimize ve gerektiğinde seve seve canımızı feda edeceğimize huzurlarınızda söz veriyorum. Kıymetli Sakaryalılar Sakarya polisi olarak halkımızdan aldığımız destekle Sakarya'yı bir huzur adası yapma yolunda önemli mesafeler aldık. Özellikle asayiş suçlarında etkin mücadele sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz ve uygulamaya koyduğumuz 'Suçla sinerjik mücadele' projemiz ile önemli başarılara imza attı. Personelimizin moral ve motivasyonunu yükselterek ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak teröre, organize suç örgütlerine ve uyuşturucuya karşı çok sayıda operasyon gerçekleştirdik. Sakarya polisi bu başarıda desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlara ve özellikle de Sakarya halkına minnettardır." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Kaya ve Sakarya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, polis ekiplerinin hazırladığı sergiyi gezdi.
Kaya, törenin ardından makamında kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile dernek, sivil toplum kuruluşları üyelerinin yanı sıra öğrencilerin tebriklerini kabul etti.