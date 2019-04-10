Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

50 dakika önce

Van'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası, törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Van'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası, törenlerle kutlandı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tören mangasını selamladıktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Müdürü Ekici, vatandaşlarla selamlaştı.


Tören daha sonra polisevinde Emniyet Müdürü Ekici'nin tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:12 Kaynak: AA
10 Nisan, Van, Polis, Güncel
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