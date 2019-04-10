Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
1 saat önce
Güroymak İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ile beraberindeki emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu ziyaret etti.
Güroymak
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:16 Kaynak: AA
İlçe Emniyet Amiri Erbil
Başar ile beraberindeki emniyet mensupları, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu ziyaret etti.
Başar ve beraberindekileri makamında kabul eden Alibeyoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Emniyet personelinin halkın huzuru ve güveni için gece gündüz çalıştığına vurgu yapan Alibeyoğlu, "Emniyet Teşkilatında görev yapan tüm mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum." diye konuştu.
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