Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

Güroymak İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ile beraberindeki emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Güroymak İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ile beraberindeki emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu'nu ziyaret etti.

Başar ve beraberindekileri makamında kabul eden Alibeyoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emniyet personelinin halkın huzuru ve güveni için gece gündüz çalıştığına vurgu yapan Alibeyoğlu, "Emniyet Teşkilatında görev yapan tüm mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:16 Kaynak: AA
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