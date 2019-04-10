Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören öncesi, Şeyh Edebali
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, pankartlarla okullarından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.
İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ
, burada Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Uludağ, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılını kutladı.
Uludağ, Ağabeyi İstanbul
'da trafik polisi olduğu öğrenilen 27 yaşındaki engelli Mustafa Acar
ile bir süre sohbet etti. Törenin ardından Uludağ, makamında tebrikleri kabul etti.
Törene, Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
, Cumhuriyet Savcısı Hasan Türk
, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.