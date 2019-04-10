Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

2 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Keskin Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Sadık Bahadır, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların birlik ve beraberlik, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamalarını sağlamak için gece gündüz demeden, azim ve kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Törene, Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Necati Alsancak, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:19 Kaynak: AA
Keskin, Polis, Güncel
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