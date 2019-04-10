Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
2 saat önce
Hafik'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İlçe Emniyet Amiri Eray Özdemir, Kaymakam Rahmi Bulut'a makamında ziyarette bulundu.
Hafik
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:21 Kaynak: AA
'te, Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İlçe Emniyet Amiri Eray Özdemir, Kaymakam Rahmi Bulut'a makamında ziyarette bulundu.
Bulut, ziyaretlerinden dolayı Özdemir'e ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.
Özdemir ve polis memuru Tarık Kara'ya "Başarı Belgesi" veren Bulut, "Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum." dedi.
Daha sonra emniyet personeli ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bulut, "174 yıldır mesai mefhumu gözetmeden yeri geldiğinde yardan, serden geçerek canını aziz vatanı uğruna feda eden polis teşkilatımızın kutlu gününü tebrik ediyorum. Bu vesile ile şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve özlemle anıyorum." diye konuştu.
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