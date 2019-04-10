Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

2 saat önce

Hafik'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İlçe Emniyet Amiri Eray Özdemir, Kaymakam Rahmi Bulut'a makamında ziyarette bulundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Hafik'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İlçe Emniyet Amiri Eray Özdemir, Kaymakam Rahmi Bulut'a makamında ziyarette bulundu.

Bulut, ziyaretlerinden dolayı Özdemir'e ve emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Özdemir ve polis memuru Tarık Kara'ya "Başarı Belgesi" veren Bulut, "Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum." dedi.

Daha sonra emniyet personeli ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bulut, "174 yıldır mesai mefhumu gözetmeden yeri geldiğinde yardan, serden geçerek canını aziz vatanı uğruna feda eden polis teşkilatımızın kutlu gününü tebrik ediyorum. Bu vesile ile şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve özlemle anıyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:21 Kaynak: AA
Hafik, Polis, Güncel
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