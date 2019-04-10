Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

2 saat önce

Lice ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Lice ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın, günümüzde yetişmiş insan gücü yüksek donanım düzeyi ve çağdaş görev anlayışı ile toplumun güvenlik hizmetlerini başarıyla yürüttüğünü söyledi.

Vatandaşın huzuru ve güvenliği için gösterdiği üstün çalışma azmi, gayret ve fedakarlık her türlü takdirin üzerinde olduğunu aktaran Çelik, "Bu duygu ve düşüncelerle, huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı Polis Teşkilatımızın 174. Yıl dönümünü kutlar şehit ve gazi polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:26 Kaynak: AA
10 Nisan, Lice, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:43:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]