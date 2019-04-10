Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
2 saat önce
Lice ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Lice
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:26 Kaynak: AA
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası
dolayısıyla program düzenlendi.
Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik
İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın, günümüzde yetişmiş insan gücü yüksek donanım düzeyi ve çağdaş görev anlayışı ile toplumun güvenlik hizmetlerini başarıyla yürüttüğünü söyledi.
Vatandaşın huzuru ve güvenliği için gösterdiği üstün çalışma azmi, gayret ve fedakarlık her türlü takdirin üzerinde olduğunu aktaran Çelik, "Bu duygu ve düşüncelerle, huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı Polis Teşkilatımızın 174. Yıl dönümünü kutlar şehit ve gazi polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.
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