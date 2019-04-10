Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, düzenlenen törenle kutlandı.



Ardahan Valiliği önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Düzenlenen törene, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Vali Masatlı, yaptığı konuşmada, bugün emniyet teşkilatının 174. yıl dönümünün kutlandığını söyleyerek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyan, suç ve suçluyla mücadele eden, kamunun güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan Emniyet Teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Ülkede iç huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvence olan Türk Polis Teşkilatı, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması gibi görev ve sorumluklarıyla, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koymakta, hukuka, anayasaya ve yasalara sadakatle, üstün bir vazife anlayışıyla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece, gündüz fedakarca görevlerini ifa etmektedir. Kahraman Türk Polisi, devletinin ve milletinin değerlerine yürekten bağlı kalarak, gerek ülkemiz içerisinde, gerek sınırlarımızın ötesinde devletinin ve milletinin bekası için bu uğurda hiç tereddüt etmeden canını feda etmekten asla geri durmamakta, devletimiz, aziz milletimiz, istiklalimiz ve demokrasimiz için de mücadele vermektedir. Bu vesileyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifa diliyor, aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.



Daha sonra günün anlam ve önemini ifade eden yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi. - ARDAHAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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