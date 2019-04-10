Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün'ü ziyaret etti.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün'ü ziyaret etti.



Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yay ve beraberindekilere teşekkür etti.



Emniyet teşkilatının gününü kutlayan Gün de başarı temennisinde bulundu.



Başkan Yay, ardından Gün'e hediye takdim etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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