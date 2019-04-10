Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
11 dakika önce
Ahlat İlçe Emniyet Emniyet Müdürü Ahmet Gündüz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.
Ahlat İlçe Emniyet Emniyet Müdürü Ahmet Gündüz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:49 Kaynak: AA
Gündüz, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretçilerine teşekkür etti.
Kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların da aralarında bulunduğu ziyaretçilere ikramda bulunuldu.
Gündüz, konuklarıyla fotoğraf çektirdi.
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