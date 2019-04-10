Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

11 dakika önce

Ahlat İlçe Emniyet Emniyet Müdürü Ahmet Gündüz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Ahlat İlçe Emniyet Emniyet Müdürü Ahmet Gündüz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

Gündüz, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretçilerine teşekkür etti.

Kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların da aralarında bulunduğu ziyaretçilere ikramda bulunuldu.

Gündüz, konuklarıyla fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:49 Kaynak: AA
Ahmet Gündüz, Ahlat, Polis, Güncel
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