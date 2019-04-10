Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Özalp İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan ve beraberindeki emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Ferhat Vardar ve Özalp Cumhuriyet Başsavcısı Talha Karaahmetoğlu'nu ziyaret etti.

Özalp İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan ve beraberindeki emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Ferhat Vardar ve Özalp Cumhuriyet Başsavcısı Talha Karaahmetoğlu'nu ziyaret etti.



Özdoğan ve beraberindekileri makamında kabul eden Vardar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlayan Vardar, "Bu vesileyle vatanımız ve bayrağımız için şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.



Özdoğan ve beraberindekiler, daha sonra İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Talha Karaahmetoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Karaahmetoğlu, yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının, teknolojik altyapısı, eğitimli kadrosu ve tecrübesi ile dünyanın en gözde kolluk teşkilatlarından biri haline geldiğini belirterek, ziyaretçilerinin gününü kutladı.



Ardından İlçe Emniyet Amirliği'nde devam eden programa katılan Kaymakam Vardar, polis memurlarının gününü kutladı.



Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz ve kurum amirleri de katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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