Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

4 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası, Hizan ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası, Hizan ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki törende İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kurt, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma yapıldı.

Törene, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri, polis ve vatandaşlar da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Polis Haftası, 10 Nisan, Polis, Güncel
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