Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
4 dakika önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası, Hizan ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası
, Hizan
ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet
Konağı önündeki törende İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kurt
, Atatürk
Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma yapıldı.
Törene, Belediye Başkanı Cezail Aktaş
, kurum amirleri, polis ve vatandaşlar da katıldı.
Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu
TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar