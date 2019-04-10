Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Erzurum'un İspir ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum'un İspir ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Hükümet Meydanı'nda gerçekleşen tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende İspir Emniyet Amir Vekili Burak Dere Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Polisler, şehit aileleri ve vatandaşların katıldığı çelenk sunusu sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında resepsiyon verildi.



Resepsiyona, İspir Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, çeşitli kurumların yetkilileri, siyasi parti ilçe başkanları, şehit aileleri de katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erol Bulut'tan Fiorentina Açıklaması: 6-7 Maçtır Beni Takip Ediyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum

Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi

Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!