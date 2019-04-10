Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

Bingöl Emniyet Müdürü Metin Akay ve beraberindeki emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Bingöl Emniyet Müdürü Metin Akay ve beraberindeki emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Akay, Vali Ekinci'ye çiçek takdim etti, Polis Haftası nedeniyle il genelinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ekinci, Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ekinci, burada yaptığı açıklamada, polisin, hukuka ve ilgili mevzuata dayanarak toplumsal huzur ve sükunu sağlayan kamu çalışanı olduğunu belirtti.

Ekinci, şunları söyledi:

"Devletimizin ve milletimizin, birlik ve beraberliğimizin yarınları adına çeşitli tedbirler alan ve bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen, bu teşkilatımızın varlığı bizleri daima gururlandırmaktadır. Tarihin yüklediği misyon ve yaşadığımız zamanların güncel ilişkilerine bağlı olarak zor bir coğrafyada son derece önemli bir görev ifa eden polisimiz, vatanın ve milletin bölünmezliği, milli ve manevi değerlerin muhafazası ve müdafaası noktasında önemli kahramanlıklar göstermekte, kadim tarihine yakışır şekilde üzerine düşen vazifeyi ifa etmektedir."

Ziyarette, Polis Haftası nedeniyle ortaokullar arası düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:30 Kaynak: AA
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