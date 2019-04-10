Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Bingöl
Emniyet Müdürü Metin Akay ve beraberindeki emniyet mensupları, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası
dolayısıyla Vali Kadir Ekinci
'yi ziyaret etti.
Emniyet Müdürü Akay, Vali Ekinci'ye çiçek takdim etti, Polis Haftası nedeniyle il genelinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ekinci, Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ekinci, burada yaptığı açıklamada, polisin, hukuka ve ilgili mevzuata dayanarak toplumsal huzur ve sükunu sağlayan kamu çalışanı olduğunu belirtti.
Ekinci, şunları söyledi:
"Devletimizin ve milletimizin, birlik ve beraberliğimizin yarınları adına çeşitli tedbirler alan ve bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen, bu teşkilatımızın varlığı bizleri daima gururlandırmaktadır. Tarihin yüklediği misyon ve yaşadığımız zamanların güncel ilişkilerine bağlı olarak zor bir coğrafyada son derece önemli bir görev ifa eden polisimiz, vatanın ve milletin bölünmezliği, milli ve manevi değerlerin muhafazası ve müdafaası noktasında önemli kahramanlıklar göstermekte, kadim tarihine yakışır şekilde üzerine düşen vazifeyi ifa etmektedir."
Ziyarette, Polis Haftası nedeniyle ortaokullar arası düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.