Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü, Hakkari'de tören ve programlarla kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü, Hakkari'de tören ve programlarla kutlandı.



Valilik önündeki törende, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Ardından Dilberoğlu ve beraberindeki emniyet mensupları, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.



Akbıyık, Dilberoğlu ve beraberindekilerle sohbet ederek, polis üniforması giyen çocuklarla yakından ilgilendi, onlara oyuncak dağıttı.



İl Emniyet Müdürülüğü önünde devam eden programda, okunan duanın ardından şehitler için kurban kesildi.



Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının gününü kutlayarak, tüm güvenlik güçlerine başarı dileğinde bulundu.



Şehirlerde polisin vatandaşların can ve mal güvenliğini koruduğunu, kırsalda da güven ve asayişin jandarma tarafından sağlandığını aktaran Akbıyık, şöyle konuştu:



"Gerçekten vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için bütün polis görevlileri yeri geldiğinde şehit oluyorlar, yeri geldiğinde gazi oluyorlar. Hakkari ilimizde de çok güzel huzur ve güven ortamı var, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi.

Polisimizin büyük başarı ve gayeleri sayesinde çukur siyaseti ve döneminde bu mücadelede vermiş oldukları kahramanca başarıların sonunda Hakkari'de vatandaşı ile beraber devletimiz, polisimiz, askerimiz, jandarmamız huzur içerisinde görev ifa ediyor ve yaşıyorlar."



Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Baro Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri ve polisler de katıldı.



Ayrıca etkinlikler çerçevesinde, şehit güvenlik güçleri için Hacı Sait Camisi'nde mevlit okutuldu, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

