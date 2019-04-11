Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
1 saat önce
İncesu ilçesinde ptorokol, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla polisleri ziyaret etti.
İncesu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:12 Kaynak: AA
ilçesinde ptorokol, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla polisleri ziyaret etti.
İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Mustafa İlmek
, Jandarma
Komutanı Serdar Günek, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Sancar'ı ziyaret etti.
Emniyetin birimlerini dolaşan Cebeci ve daire amirleri, polislerin haftasını kutladı.
Kaymakam Cebeci, "1845'ten bugüne vatanı ve milleti uğruna canlarını vermekten bir adım dahi geri durmayan kahraman polis teşkilatımızın bugün kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.
Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!
Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi
Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular!
Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü