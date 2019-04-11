Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

İncesu ilçesinde ptorokol, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla polisleri ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
İncesu ilçesinde ptorokol, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla polisleri ziyaret etti.

İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Jandarma Komutanı Serdar Günek, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Sancar'ı ziyaret etti.

Emniyetin birimlerini dolaşan Cebeci ve daire amirleri, polislerin haftasını kutladı.

Kaymakam Cebeci, "1845'ten bugüne vatanı ve milleti uğruna canlarını vermekten bir adım dahi geri durmayan kahraman polis teşkilatımızın bugün kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:12 Kaynak: AA
Mustafa İlmek, İncesu, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:45:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]