Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yılı Törenle Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı Mersin 'de düzenlenen törenle kutlandı.Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı 'nda tören düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, protokol üyeleri, emniyet personeli ve aileleri katıldı. İl Emniyet Müdürü Şahne'nin tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törende, daha sonra Şahne ve Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zafer Ağırkaya Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tören, Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti."Polis teşkilatımız suçluların korkulu rüyası, mağdur ve masumların da sığınacağı bir ocaktır"Törende konuşan Vali Su, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Polis teşkilatının kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye 'nin, milletin bölünmez bütünlüğünü, vatandaşın can, mal ve ırz güvenliği için gece gündüz demeden, her türlü şartlarda, üstün bir gayretle görev yapmaya çalıştığını vurgulayan Su, "Ümit ediyorum ki, bundan sonra da aynı ruh ve heyecanla görevlerini devam ettireceklerdir. Polis teşkilatımız gerçekten bu süreç içerisinde kendini her geçen gün daha da geliştirerek en üst noktalara gelme çabasını daima sürdürmüştür. Bugün geldiğimiz noktada hem personelinin eğitimi olarak hem de araç ve tesisat olarak gerçekten dünyanın belirlediği standartları yakalamış bir polis teşkilatımız vardır. Bu haliyle polis teşkilatımız suç ve suçluların korkulu rüyası, mağdur ve masumların da sığınacağı bir ocaktır. Polislerimiz bir taraftan suçlularla mücadele ederken bir taraftan da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için onlara her zaman yardımcı olmaya gayret göstermiştir. Bu vesileyle tüm emniyet personelimize teşekkür ediyorum" dedi.İl Emniyet Müdürü Şahne ise Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Göreve başladığı günden bugüne verdikleri hizmetin kalitesinin gün geçtikçe arttığını vurgulayan Şahne, "Kardeşlik ve özgürlük şehri Mersin'de mevcut olan huzur ve güven ortamının devam edeceğine inancım tamdır. Türk polis teşkilatı olarak 174'üncü yılımıza girerken, halkımızın desteğiyle ifa ettiğimiz bu kutsal görevimizi, günümüzde değişen teknolojileri takip ederek, değişen suç ve suçlu profilleriyle mücadelemizin artan bir kararlılıkla devam edeceğini ifade etmek isterim. Gücünü halkımızın desteğinden alan Türk polisinin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü amaç edinerek, dün olduğu gibi bundan sonra da yüce değerler uğruna gerekirse canını vermekten çekinmeyeceği aşikardır. Günümüzde bir devletin gücünü ve gelişimini gösteren en önemli unsurların başında güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasındaki başarı gelmektedir. Türk polis teşkilatı, kuruluşundan bugüne içinde bulunduğu zorluklara aldırmadan, üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirebilmek için büyük bir çaba sarf etmektedir" diye konuştu."2 yılda bin 973 kişi uyuşturucu satıcılığından tutuklandı"Mersin'in Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirten Şahne, "Kentimizde mesai kavramı gözetmeksizin 24 saat esasına göre halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü suçla mücadele ederek, tüm mesai arkadaşlarımla beraber özverili şekilde görevimizi devam ettireceğimizi ve yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda sizleri daha güvenli ve huzurlu bir Mersin'de yaşatma çabası taşıdığımızı bilmenizi isterim. Halkımızın huzuru için öncelikli her türlü terör örgütleriyle gençlerimizin büyük belası olan uyuşturucu ve trafik terörüne karşı mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Bu bağlamda sizlerin desteği ve duyarlı yaklaşımlarınızla müdürlüğümüz uyuşturucuyla mücadele konusunda son 2 yıldır başarılı operasyonlar gerçekleştirmiş, Türkiye genelinde en başarılı il seçilmiştir. 2017-2018 yıllarında yaklaşık 5 ton esrar, 500 kilonun üzerinde eroin, 9,5 milyonun üzerinde captagon hap ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen ikinci büyük yakalama olan 615 kilo kokain maddesi ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda görevlilerimizce işlem yapılan 7 bin 371 şüpheli şahıstan, bin 973'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, sokaklarımızın bunlardan arındırılması sağlanmıştır" şeklinde konuştu.Terör ve asayiş uygulamalarıyla da suç ve suçlu sayısının azaltılması noktasında son 2 yıldır önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Şahne, "İlimiz genelinde okul önlerinde alınan tedbirlerle okul güvenliğimiz en üst seviyeye çıkartılmıştır. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzde yapmış olduğu proje ve bilgilendirici faaliyetlerle, toplum yararına yapılan projelerde illerimiz arasında yapılan değerlendirmede Türkiye ikincisi seçilmiştir. Narkotik , terör ve asayiş suçları başta olmak üzere başlattığımız mücadele ve geldiğimiz noktada bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - MERSİN