Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yılı

55 dakika önce

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve polis memurlarını makamında kabul etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yılı, System.String[]
Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve polis memurlarını makamında kabul etti.


Kabulde konuşan Kaymakam Altınpınar, ülkenin huzur ve güvenliğini, halkın can ve mal emniyetini sağlamak için bütün gücüyle çalışan polis teşkilatının kuruluşunun, 174. yıl dönümünü kutladı.

Altınpınar, "Türk Polis Teşkilatımız, milletimizin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. İlçemizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden büyük bir çaba sarf eden emniyet mensuplarımız, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyerek, vatandaşımızın huzurlu, mutlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadır." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:11 Kaynak: AA
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