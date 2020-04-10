Son Dakika › Güncel › Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı - Son Dakika
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı
6 saat önce
Erzurum'un Oltu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı törenle kutlandı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı törenle kutlandı.
Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tedbirlerin de alındığı törene, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bülent Yiğit ve polisler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:26 Kaynak: AA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak