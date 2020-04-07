Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, her dönem olduğu gibi içerisinde bulunulan sıkıntılı günlerde de polislerin gece gündüz demeden görevini sürdürdüğünü belirtti.

Polis ekiplerinin rutin görevlerinin yanında evde kalan, dışarı çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanmasında da aktif rol aldığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Polis teşkilatımız, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirmektedir. Ülkemizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde de büyük rol üstlenmektedir. Sahip oldukları vatan sevgisiyle gece gündüz demeden faaliyetlerini yürüten polislerimizin bizim açımızdan kıymet ve önemi çok fazladır. Büyük özveriyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışan polislerimizin ve emniyet mensuplarımızın polis haftasını kutluyor, ulvi görevi yerine getirirlerken şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ömürler diliyorum."