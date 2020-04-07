Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Aşır Sakik'i ziyaret eden Erdem, Türk milletinin 175 yıldır polisini ailesinin bir ferdi olarak bağrına bastığını ve her durumda müracaat edilecek ilk kapı olarak gördüğünü belirti.

Türk polisinin dünyanın en zor coğrafyasında, oldukça meşakkatli ve geniş bir sorumluluk sahasında görev yaptığını aktaran Erdem, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin asayiş, terör, kaçakçılık, siber suçlar ve daha birçok alanda fedakarca görev yapan ve amansız bir mücadele veren polis teşkilatımız, zor ve sağlığımızın tehdit altında olduğu bugünlerde de yine görevi başında her türlü takdirin üzerinde bir mücadele ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdem, görevini yerine getiren ve üstün başarıyla yürüten polis teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü en içten dileklerle kutladığını bildirdi.