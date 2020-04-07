Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, güce gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

Polisin huzur ve düzenin bozulmaması ve vatandaşların güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için görev yaptığını aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin, huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Polis teşkilatı mensuplarımız, fedakarca mücadele ederek ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin, gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışmaktadır. Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışarak ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamaktadırlar. "

Ilık, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmek için canlarını dahi vermekten sakınmayan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum."