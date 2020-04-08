Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, 10 Nisan 1845'te kurulan emniyet teşkilatının yaklaşık iki asırdır vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlendiğini belirtti.

Denetime açık, şeffaf ve hesap verebilirlik gibi çağın gerektirdiği özelliklere sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın halkın kaliteli hizmet beklentilerine de cevap verdiğini kaydeden Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde son yıllarda tüm kurum ve kuruluşlarımızın kaydettiği gelişim ve değişim sürecine polis teşkilatımız da ayak uydurarak, çağın gerektirdiği en ileri teknoloji ve bilgi birikimini en üst düzeyde kullanan kurumlardan biri haline gelmiştir. Kahraman emniyet teşkilatımız diğer bütün suçlarla olduğu gibi özellikle uyuşturucu ile mücadelede ilimizde önemli başarılara imza atmakta ve bulaşıcı hastalık salgını dolayısı ile toplumsal olarak yaşadığımız bu zor zamanlarda verdiğimiz mücadeleye her alanda fedakarlıkla destek vermektedir. İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin önemli bir kurumu olmanın bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan özellikle Gaziantep Emniyet Teşkilatımız olmak üzere tüm Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Bayramı'nı kutluyorum."