Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozkurt mesajında, polis teşkilatının özveri ile görevini sürdürdüğünü vurguladı.

Bozkurt, "Tarih sahnesine çıktığımız ilk günden beri, Türk milletinin düzenini ve güvenliğini sağlama hususunda özveri ile görev yapan emniyet unsurlarımız, 10 Nisan 1845'te polis unvanı ile bu görevi ifaya başlamıştır.

Aradan geçen 175 yılda Türk milletinin huzurunun tesisi noktasında en kritik görevleri gerçekleştiren teşkilatımızı, üyelerini samimi hislerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.