Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası - Son Dakika

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Sevgili, mesajında, zaman mefhumu gözetmeksizin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlama, huzur ve asayişi temin etme, insan hak ve özgürlüklerini korumayla ilgili görev ve sorumlulukları başarılı şekilde yerine getiren Türk plisinin kutsal bir vazifeyi ifa ettiğini belirtti.

Türk polisinin, sağladığı güven duygusuyla daha huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağladığını bildiren Sevgili, "Bizler de Türk polisinin başarılarıyla gurur duyuyor, bizler için verdiği gayreti takdir ediyoruz. Tüm teşkilat mensuplarının Polis Haftası'nı kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. İlçemizde görev yapan polislerimiz başta olmak üzere tüm polislerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.