Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme ve emniyet personeli Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Akköz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dikme ve personeline teşekkür etti.

Türk polisinin, sağladığı güven duygusuyla her zaman huzur içinde olduklarını belirten Akköz, "Halkın huzuru, devletimizin bütünlüğü için fedakarca hizmet eden emniyet teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmetle anıyorum. Tüm polis teşkilatımıza aileleriyle birlikte sağlıklı, huzur ve başarı dolu bir ömür temenni ediyorum." dedi.