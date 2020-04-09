Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, güvenlik güçlerinin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatının, milletin huzur ve emniyetinin sağlanması için 175 yıldır canla başla hizmet verdiğini belirtti.

Polis Teşkilatının kurulduğu günden beri üstlendiği görevi layıkıyla yapmaya gayret gösterdiğini bildiren Su, "Polis Teşkilatımız, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de devam eden Kovid-19 salgını ile mücadelede sağlık görevlilerimiz gibi büyük bir özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Gecesini gündüzüne katarak milletimizin ve ülkemizin bu salgını en az hasarla atlatmasına bu mücadelenin en ön saflarında yer alarak yoğun gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımız ve emniyet güçlerimiz olmak üzere bu mücadelenin tüm neferlerine şükranlarımı sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu kutlu çatı altında görevlerini ifa ederken şehadet mertebesine erişen tüm güvenlik güçlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, görevlerini büyük fedakarlıklarla yerine getirmeye devam eden tüm polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.