Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

Aksaray Valisi Ali Mantı, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mantı, mesajında, 1845'de kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirdiğini belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın, Türkiye'deki huzur ve güven ortamının tesisinde de büyük rol üstlendiğini vurgulayan Mantı, şunları kaydetti:

"Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, hukuk kuralları çerçevesinde görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Polisimizin, halkımızın kendisine olan güven ve desteğini daha da pekiştirerek sürdüreceğine inanıyorum. Memnuniyetle müşahede edilmektedir ki Türk milleti polisine her zaman güvenmiş ve görevini yerine getirmesinde ona her türlü desteği vermiştir. Görevlerini yerine getirirken, toplumun huzuru için gerektiğinde çekinmeden canlarını feda eden kahraman polislerimiz, her zaman saygı ve şükranla hatırlanacaktır. Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan polislerimize de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."