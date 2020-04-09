Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası
6 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, şehit polisler mezarı başlarında anıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, şehit polisler mezarı başlarında anıldı.
İlçede düzenlenen anma programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Programa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak'ın yanı sıra bazı kurum amirleri ve polisler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:25 Kaynak: AA
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