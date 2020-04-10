Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Ürdem, ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Aşır Sakik'i makamında ziyaret eden Başhekim Ürdem, çiçek yerine koruyucu maske hediye etti.

Polis Teşkilatının 175. yılını kutlayan Ürdem, "Fedakarca çalışan polis teşkilatımızın kuruluşunu inşallah önümüzdeki yıl maskesiz kutlarız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşır Sakik de "Vatandaşlarının, devletin şefkatini ve güvenini hissedebilmesi için Türk Polis Teşkilatı gerek terörle mücadelede, gerekse asayişin sağlanması noktasında üzerine düşen görevi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye büyük bir özveriyle devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İdari ve Mali İşler Müdürü Özcan Uzundal, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Çetinalp de hazır bulundu.