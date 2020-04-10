Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Kaymakamı Akköz, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sami Dikme ve emniyet personeli tarafından karşılandı.

Akköz, "175 yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk Polis Teşkilatımız, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir." dedi.

Dikme ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Akköz'e teşekkür etti.