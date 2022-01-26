Türk Polis Teşkilatı, vatandaşların evlerinde huzurlu bir şekilde uyuması ve sokaklarda güvenle gezebilmesi adına yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun tempoda bazı görüntüler ise yürekleri ısıtıyor.
Bu kapsamda Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video, çok beğenildi. Sakarya'da kaydedildiği belirtilen videoda, polis ekiplerinin yanından bir an olsun ayrılmayan köpeğin hareketleri ilgiyle izlendi.
Polis ekipleri, araçlarının penceresine gelen misafiri geri çevirmedi. Önce köpeğin başını okşayan polisler, daha sonra ise köpeğin karnını doyurdu. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
Son Dakika › Güncel › Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor - Son Dakika