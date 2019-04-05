Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde emniyet personeli Marmaris Kaymakamını ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde emniyet personeli Marmaris Kaymakamını ziyaret etti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları İsmail Toygun ile Nedai Atakan beraberindeki polislerle Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü tören kutlama davetiyesi ve çiçek takdim edildi.

Kaymakam Yüksel, ziyarette, en köklü teşkilatlardan birisinin emniyet teşkilatı olduğunu söyledi.

Emniyet hizmetlerinin en önemli hususlardan biri olduğuna değinen Yüksel, "Kanunlardan aldığı görev ve yetkiler aldığı sorumluluklar zorlu mesailer gerektiriyor. Gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımız bu teşkilatın içinde. Seçimlerin de huzur ve güven ortamı içinde geçmesi için ellerinden geleni yaptılar. Huzur ve güven içinde seçim süreci yaşadık. Ciddi bir huzursuzluk olmadan vatandaşlarımız görevlerini yerine getirdi. Seçimde üstün gayret ve başarıyla görev yapan arkadaşlarımızı kutluyorum." diye konuştu.

Yüksel ve emniyet mensupları daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:19 Kaynak: AA

Muğla, Marmaris, Polis, Güncel
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