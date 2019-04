Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk polisinin, köklü geçmişiyle aydınlık yarınlara güven telkin ettiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk polisinin, köklü geçmişiyle aydınlık yarınlara güven telkin ettiğini belirtti.



Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, vatanın her köşesinde büyük bir özveriyle görev yapan, tarihi üstün kahramanlıklarla dolu, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladığını kaydetti.



Türk Polis Teşkilatının 174 yıldan beri ülkede güven ve huzur ortamını sağlamayı kendine asli vazife saydığını, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini koruduğunu, hukuka ve yasalara bağlı faaliyet gösterdiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları aktardı:



"Teşkilat mensuplarımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden her türlü ihanet ve saldırıya karşı, aziz canlarını ortaya koyarak kahramanca mücadele etmişlerdir. Bunun yanında polisimizin gösterdiği üstün cesaret, vakar, tevazu ve nezaket dolu çalışmalar, aziz milletimizin gönlünü ve takdirini kazanmış, duasını almıştır. Nüfus bakımından dünyadaki birçok ülkeden daha büyük olan İstanbul'umuzda, emniyet ve huzuru temin etmek ve güven ortamını kalıcı başarılarla sürdürmek oldukça zorlu bir vazifedir. Bu vazifeyi başarıyla yerine getirmede gösterdiği azim ve kararlılıkları nedeniyle başta İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Dr. Mustafa Çalışkan olmak üzere; maiyetinde görevli bütün amir ve yöneticilere, polis ve bekçilerimize teşekkür ediyorum.



Köklü geçmişiyle aydınlık yarınlarımıza güven telkin eden Türk polisinin; yiğit, mert ve kahraman evlatlarını canı gönülden tebrik ediyor, yüce Allah'tan başarılarının devamını diliyorum. Bu uğurda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, onur timsali gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, bütün teşkilat mensuplarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlu olsun."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, "Sandıkların Yüzde 95'i Sayıldı" Deyip Son Durumu Duyurdu

Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü

Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı

İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 94'ü Sayıldı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark