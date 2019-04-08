Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
48 dakika önce
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü Beypazarı ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü Beypazarı
ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kuruluş yıl dönümü kapsamında Emniyet Müdür Mehmet Ali Yurtsever, başkanlığındaki heyet, Kaymakam Can Aksoy
ve Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar'ı ziyaret etti.
Ayrıca Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle Fatih
Caminde Mevlidi Şerif okutuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:41 Kaynak: AA
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