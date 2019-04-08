Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

48 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü Beypazarı ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü Beypazarı ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kuruluş yıl dönümü kapsamında Emniyet Müdür Mehmet Ali Yurtsever, başkanlığındaki heyet, Kaymakam Can Aksoy ve Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar'ı ziyaret etti.

Ayrıca Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle Fatih Caminde Mevlidi Şerif okutuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:41 Kaynak: AA

Can Aksoy, Beypazarı, Polis, Güncel
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