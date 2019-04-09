Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sonel, kutlama mesajında, Türk Polis Teşkilatının 174. yılını kutlamanın haklı gururunun yaşandığına işaret ederek, ülkede güven ortamının oluşmasında polis teşkilatının olağanüstü gayret sergilediğini belirtti.

Polis teşkilatının vatandaşların huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını anlatan Sonel, şunları kaydetti:

"Her türlü zorluğa göğüs geren Emniyet Teşkilatımız, yasalar çerçevesinde kamu düzenin korunması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için görevlerini bugüne kadar layıkıyla yerine getirdiği gibi bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla en iyi şekilde devam ettirecektir. Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden çalışmaktadır."

Sonel, polis teşkilatının görevlerini büyük bir özveriyle ifa ettiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Polis teşkilatımızın 174. yılında ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki tüm amir ve memurlarımızı kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan emniyet teşkilatımızın her kademesindeki çalışanlarına aileleri ile sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:46 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek Şeyma'nın Sevgilisi Guido Senia'nın Paylaşımına Türk Takipçilerden Yorum Yağdı Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Lokma Rüzgarı! Ünlüler Uzun Kuyruklar Oluşturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 15:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]