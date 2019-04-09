Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çarşamba Emniyet Müdürlüğünce kurban kesildi.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çarşamba Emniyet Müdürlüğünce kurban kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen programa Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Beğen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Dua edilmesinin ardından kurban kesildi ve şehitler anıldı.

İlçedeki sürücü kurslarının yöneticileri de Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Beğen'e çiçek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
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