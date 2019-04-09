Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çarşamba
Emniyet Müdürlüğünce kurban kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen programa Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım
, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Beğen, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik
ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Dua edilmesinin ardından kurban kesildi ve şehitler anıldı.
İlçedeki sürücü kurslarının yöneticileri de Polis Haftası
dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Beğen'e çiçek verdi.