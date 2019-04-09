Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
48 dakika önce
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, Türk Polis
Teşkilatının 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yıldırım mesajında, Türk Polis Teşkilatının kuruluşundan bu yana milletin huzur ve güvenliği doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.
Türk Polis Teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Kurulduğu 10 Nisan
1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve milletimizin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan, Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Emniyet Teşkilatımızın demokrasimize sahip çıkmak üzere vermiş olduğu can siperane mücadele, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü engelleyen en etkili unsurlardan biri olmuştur. Türk Polis Teşkilatı, bu fedakarlığıyla tarihe adını altın harflerle kazımıştır. Bu vesileyle görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunan ve emekli olan polislerimize aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:39 Kaynak: AA
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