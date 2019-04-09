Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:10 Kaynak: AA
'ın Sarıkamış
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikleri kapsamında Kazım Karabekir
Paşa Camisinde ebediyete intikal etmiş emniyet mensupları için mevlid okutuldu, protokol ve emekli emniyet mensuplarına ziyaretler gerçekleştirildi.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım ile görevli emniyet mensupları, polis haftası etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman
, 9'uncu Komando
Tugay Komutan vekili Albay Kemal Aydın
Dede, Belediye Başkanı Harun Hayali
ve Cumhuriyet Başsavcısı Yalçın Karaoğlu'nu, makamlarında ziyarette etti.
Ayrıca ilçe merkezinde yaşayan emekli emniyet mensuplarını evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.
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