Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikleri kapsamında Kazım Karabekir Paşa Camisinde ebediyete intikal etmiş emniyet mensupları için mevlid okutuldu, protokol ve emekli emniyet mensuplarına ziyaretler gerçekleştirildi.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım ile görevli emniyet mensupları, polis haftası etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, 9'uncu Komando Tugay Komutan vekili Albay Kemal Aydın Dede, Belediye Başkanı Harun Hayali ve Cumhuriyet Başsavcısı Yalçın Karaoğlu'nu, makamlarında ziyarette etti.

Ayrıca ilçe merkezinde yaşayan emekli emniyet mensuplarını evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:10 Kaynak: AA
Kars, Sarıkamış, Polis, Güncel
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