Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi.

Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlıkta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve protokol, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:16 Kaynak: AA
Osmaniye, Polis, Güncel
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