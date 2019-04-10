Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
1 saat önce
Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:16 Kaynak: AA
'de Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi.
Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlıkta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Daha sonra İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk
Okumuş ve protokol, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.
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