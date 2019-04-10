Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
57 dakika önce
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:00 Kaynak: AA
Taksim Meydanı'nda düzenlenen törene, emniyet mensupları katıldı.
Programda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yanı sıra Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Emekli Emniyet Müdürleri Derneği ve Polis Emeklileri Derneği adına Cumhuriyet Anıtı önüne çelenk bırakıldı.
Daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı da okundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Mehteran Birliğinin gösterisinin ardından tören sona erdi.
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