Samsun
'da, Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk
Anıtı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz
, 19 Mayıs
Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ve polis dernekleri başkanları, anıta çelenk sundu.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenin sonunda Yavuz ile müdürlüğe bağlı şube personeli, anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yavuz, tüm emniyet personelinin gününü kutladı.
Törenin ardından Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı
'nda sürücülere ve yayalara çikolata ikramında bulundu.