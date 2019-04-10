Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü, Bafra
'da kutlandı.
Kaymakam Ahmet Adanur
, Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, daire amirleri, emniyet personeli, şehit ve gazi derneği başkanları ile emniyet çalışanlarının katıldığı törende Gökdoğan, Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Gökdoğan, burada yaptığı konuşmada, polisin, olayları önleyebilmesi ve suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesinde öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.
Emniyet Teşkilatı olarak toplumda huzur ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma gibi önemli ve hayati görevler üstlendiklerine dikkati çeken Gökdoğan, "Kamu düzeni ve asayişin sağlanmasında halkımız polisine güvenmeli ve her zaman onun yanında olduğunu göstermelidir." dedi.
Tören, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü
binasında devam etti.