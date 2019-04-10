Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü, Vezirköprü
ilçesinde kutlandı. Cumhuriyet Meydanı
'nda Atatürk
Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürlüğü
çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vezirköprü Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, burada yaptığı konuşmada, polisin cesaret ve fedakarlıkla gece gündüz görev yaptığını vurguladı.
Türk polisinin devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmediğine dikkati çeken Yağcı, "Terör ve gençlerimizin büyük belası uyuşturucu ile mücadele ile trafik terörü öncelikli görevlerimiz arasındadır. Tüm bu görevleri yerine getirirken huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve vatanın bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır." dedi.
Konuşmanın ardından Polis Haftası
konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Tören, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki programın ardından sona erdi.
Törene Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı ile kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri, polis teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı.