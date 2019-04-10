Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

32 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü, Vezirköprü ilçesinde kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü, Vezirköprü ilçesinde kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Vezirköprü Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, burada yaptığı konuşmada, polisin cesaret ve fedakarlıkla gece gündüz görev yaptığını vurguladı.

Türk polisinin devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmediğine dikkati çeken Yağcı, "Terör ve gençlerimizin büyük belası uyuşturucu ile mücadele ile trafik terörü öncelikli görevlerimiz arasındadır. Tüm bu görevleri yerine getirirken huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve vatanın bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır." dedi.

Konuşmanın ardından Polis Haftası konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki programın ardından sona erdi.

Törene Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı ile kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri, polis teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:39 Kaynak: AA
Vezirköprü, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 11:11:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]