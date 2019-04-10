Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Akseki Emniyet Amiri Vekili Nazif Yayla, Bölge Trafik Denetleme istasyon Amiri Mustafa Bozkurt ve beraberindeki polis memurları, Türk Polis Teşkilatının 174.

Akseki Emniyet Amiri Vekili Nazif Yayla, Bölge Trafik Denetleme istasyon Amiri Mustafa Bozkurt ve beraberindeki polis memurları, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır'ı makamında ziyaret etti



Polis Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı ziyarette açıklama yapan Akseki Kaymakamı Nasır, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan emniyet teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biridir. 174 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip emniyet teşkilatımız, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir. Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle; Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.



Başarılı polisler ödüllendirildi



Akseki ilçesinde görev yapan başarılı polisler, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllendirildi. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır tarafından Akseki İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla, Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt ve yıl içinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren emniyet ve trafik personellerine başarı belgeleri verildi.



Etkinlik düzenlendi



Daha sonra Akseki Şahinler Çok Programlı Lise salonunda etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla, şanla şerefle yazdığı 173 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan emniyet teşkilatının 17'ncü kuruluş yılına girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşıdığını söyledi. Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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