Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Elazığ'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve protokol, şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretleri sırasında Gaziantep'te 1 Mayıs 2016'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mehmet Öter'in 8 yaşındaki kızı Esmanur Öter'in "Ben polisim" şiirini okuması duygulu anlar yaşattı.

İl Emniyet Müdürü Cangül, "Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Biz bu vatanı koruyoruz. Aynı şekilde aynı kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: AA
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